اختتام برنامج "مهارات القرن الـ21" بمكتب تعليم محافظة بيش فى السعودية

وكالات

اختتمت، أمس الخميس، فعاليات البرنامج التدريبى الذى نفذه مركز التطوير المهنى بمكتب تعليم محافظة بيش التابع لإدارة تعليم صبيا تحت عنوان "مهارات القرن الـ21" وذلك بقاعة بيت الخبرة للتدريب بمدرسة أبي هريرة الابتدائية ببيش السعودية.

وهدف البرنامج الذي نفذه المدرب عرار بن سويد مجيردي على مدى يومين، إلى اكتساب المتدربين أهم المعارف والمهارات والإتجاهات المهنية والوظيفية والشخصية الحديثة في القرن ٢١ وتنميتها لتحسين الممارسات التعليمية .

وتأتي الدورة ضمن الدورات والبرامج التدريبية التي ينفذها قسم النشاط الطلابي ممثلا" في شعبة مهارات وأعمال خلال العام الحالي .