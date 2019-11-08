إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة بندقية خرطوش فى 15 مايو

كتب كريم صبحى

امرت نيابة 15 مايو ،بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات ،ضبط بحوزته بندقية خرطوش .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث قسم شرطة 15 مايو، من ضبط "سيد . م . ر" 33 سنة عاطل، أثناء استقلاله دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية "، وضبط وبحوزته "سلاح نارى "بندقية خرطوش عيار 12 مم ماركة TOMAHWK 3، 3طلقات من ذات العيار، مبلغ مالى 22.200 جنيه" ، وبالكشف الفنى على الدراجة البخارية برقمى الشاسيه والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها

وبمواجهته بالمعلومات والتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأقر بتحصله علي الدراجة البخارية من أحد الأشخاص بمنطقة الصف / جيزة " جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه"، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.