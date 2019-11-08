أهم الأحداث وتوقيتاتها خلال حرب العدوان الثلاثى على مصر.. تعرف عليها.. صور

بورسعيد محمد فرج

"اليوم السابع" تنشر أهم الأحداث وتوقيتاتها خلال حرب العدوان الثلاثى على مصر تعرف عليها:

29 أكتوبر 1956 الإسرائليون يهاجمون القوات المصرية فى سيناء.

30 أكتوبر إنذار فرنسى بريطانى إلى كل من مصر وإسرائيل لوقف العمليات العسكرية خلال 48 ساعة .

31 أكتوبر انجلتر وفرنسا تعترضان بالفيتو على القرار الأمريكى والروسى بوقف القتال.

إاسرائيل ترفض الإنذار وبريطانيا وفرنسا تشتركان فى الهجوم على مصر وبدء الغارات الجوية من جانب المتحالفين على مصر .

4 نوفمبر 1956 توقف العمليات الاسرائلية ضد مصر وموسكو تهدد بالتدخل فى نزاع السويس والامم المتحدة تقرر إرسال قوة طوارئ إلى السويس إسقاط قوات المظلات البريطانية والفرنسية فوق بورسعيد وبورفؤاد .

5 نوفمبر 1956 وصول القوات البحرية المهاجمة لبريطانيا وفرنسا الى بورسعيد.

6 نوفمبر السكرتير العام للأمم المتحدة يطالب بوقف العمليات العسكرية صدور الاوامر بوقف اطلاق بريطانيا والسودان ومصر تقبل قرار وقف إطلاق النار والامم المتحدة توافق على ارسال قوات الطوارئ الدولية .

9 نوفمبر 1956 وصول الجنرال قائد قوات الأمم المتحدة إلى القاهرة لوضع ترتيبات وصول هذه القوات وتصريح للقادة السوفيت بإرسال متطوعين فى حالة عدم انسحاب قوات الدول المعتدية .

10 نوفمبر أعلنت الصين انها لم تمنع سفر المتطوعين إلى مصر .

15 نوفمبر وصول أول دفعة من قوات الأمم المتحدة إلى بورسعيد.

24 نوفمبر الأمم المتحدة تصوت بالإنسحاب التام للمعتدين.

3 ديسمبر 1956 القوات البريطانية والفرنسية تبدأ الإنسحاب من مصر وعد اسرائيل بأنها ستنسحب من سيناء .

22ديسمبر القوات البريطانية والفرنسية تغادر أرض مصر عن آخرهم.