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أهم الأحداث وتوقيتاتها خلال حرب العدوان الثلاثى على مصر.. تعرف عليها.. صور

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:00 ص
أهم الأحداث وتوقيتاتها خلال حرب العدوان الثلاثى على مصر.. تعرف عليها.. صور حرب العدوان الثلاثى على مصر
بورسعيد محمد فرج

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"اليوم السابع" تنشر أهم الأحداث وتوقيتاتها خلال حرب العدوان الثلاثى على مصر تعرف عليها:

29  أكتوبر 1956 الإسرائليون يهاجمون القوات المصرية فى سيناء.

30  أكتوبر إنذار فرنسى بريطانى إلى كل من مصر وإسرائيل لوقف العمليات العسكرية خلال 48 ساعة .

31  أكتوبر انجلتر وفرنسا تعترضان بالفيتو على القرار الأمريكى والروسى بوقف القتال.

إاسرائيل ترفض الإنذار وبريطانيا وفرنسا تشتركان فى الهجوم على مصر وبدء الغارات الجوية من جانب المتحالفين على مصر .

4   نوفمبر 1956 توقف العمليات الاسرائلية ضد مصر وموسكو تهدد بالتدخل فى نزاع السويس والامم المتحدة تقرر إرسال قوة طوارئ إلى السويس إسقاط قوات المظلات البريطانية والفرنسية فوق بورسعيد وبورفؤاد .

5   نوفمبر 1956 وصول القوات البحرية المهاجمة لبريطانيا وفرنسا الى بورسعيد.

 6  نوفمبر السكرتير العام للأمم المتحدة يطالب بوقف العمليات العسكرية صدور الاوامر بوقف اطلاق بريطانيا والسودان ومصر تقبل قرار وقف إطلاق النار  والامم المتحدة توافق على ارسال قوات الطوارئ الدولية .

9   نوفمبر 1956 وصول الجنرال قائد قوات الأمم المتحدة إلى القاهرة لوضع ترتيبات وصول  هذه القوات وتصريح  للقادة السوفيت بإرسال متطوعين فى حالة عدم انسحاب قوات الدول المعتدية  .

10 نوفمبر أعلنت الصين انها لم تمنع سفر المتطوعين إلى مصر .

15  نوفمبر وصول أول دفعة من قوات الأمم المتحدة إلى بورسعيد.

 24 نوفمبر الأمم المتحدة تصوت بالإنسحاب التام للمعتدين.

3 ديسمبر 1956 القوات البريطانية والفرنسية تبدأ الإنسحاب من مصر وعد اسرائيل بأنها ستنسحب من سيناء .

 22ديسمبر القوات البريطانية والفرنسية تغادر أرض مصر عن آخرهم.

 

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القوات البريطانيه

مصر

القوات الفرنسيه

الصين

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