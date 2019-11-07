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10 معلومات عن مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة ..صور

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:57 ص
10 معلومات عن مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة ..صور مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة
دمياط عبده عبد البارى

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يتبع مركز التعليم المدنى بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، وأصبح يعقد به مؤتمرات وندوات ودورات تدريبة للشباب، ويستقبل أفواج لعمل معسكرات ومؤتمرات وندوات وتدريبات للشباب، ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن المركز.

 

- تم افتتاحه العام الماضى بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وقيادات وزارة الشباب والرياضة .

 

- تابع للإدارة المركزية للبرلمان، والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة.

 

- يتم استخدامه فى عمل معسكرات تثقيفية للشباب فهو مكان مجهز تجهيز كامل ومكيف.

 

- أنشئ بتكلفة إجمالية 5.734 مليون جنيه.

 

 يضم 48 غرفة على مساحة 600 متر مربع.

 

- يوجد ملعب نجيل صناعى خماسى خاص بالمركز .

 

- مركز التعليم المدنى يتسع لاستقبال شباب مصر من كل أنحاء المحافظات.

 

- يوجد به 48 غرفة للإقامة ويتسع لإقامة 120 فردا.

 

- المركز يضم 4 غرف لورش العمل بمتوسط 30 فردا، وتوجد قاعة مؤتمرات كبرى تتسع إلى 200 فرد.

 

- يضم قاعات للتدريب والتأهيل وغرف للإقامة ومركز للحاسب الآلي ومطعم وقاعات لاستقبال الوفود .

مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة (7)
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة 
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة (8)
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة 
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة (9)
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة

 

مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة (10)
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة 
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة (11)
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة 

 

مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة (12)
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة 
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة (13)
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة 

 

مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة (1)
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة 
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة (2)
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة 
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة (3)
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة (4)
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة 
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة (5)
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة (6)
مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة

 

 

 

 


محافظة دمياط

مركز التعليم المدنى

دمياط الجديدة

وزاره الشباب والرياضة

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