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"نادى ههيا بالشرقية" تاريخ مشرف فى لعبة الكاراتيه وحصد 13 ميدالية دولية بعامين

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:00 ص
"نادى ههيا بالشرقية" تاريخ مشرف فى لعبة الكاراتيه وحصد 13 ميدالية دولية بعامين نادى ههيا الرياضى
الشرقية-فتحية الديب

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أجواء مبهجة يشهدها نادى ههيا الرياضى حاليا، وأحد الأندية المحلية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بعد أن حصدت إحدى لاعبات النادى على بطولة العالم للكاراتيه من أمريكا لهذا العام ورفعت اسم علم مصر عاليا فى المحافل الدولية، والنادى له تاريخ مشرف فى لاعبة الكاراتيه.

نادى ههيا الرياضى (1)

" اليوم السابع" زار النادى بمدينة ههيا والتقى بمجلس الإدارة وأبناء النادى من اللاعيبة، "حصد أبناء النادى على 13 ميدالية دولية ما بين فضية وبرنزوية خلال العام الماضى والحالى على المستوى العربى والإفريقى والعالمي" هذه الكلمات قالها " عاطف السيد إبراهيم، رئيس مجلس إدارى نادى ههيا الرياضى، أن النادى تم إنشاؤه عام 1948 وتم تجديد سنة 1970 وتم إزالة المبنى وصدر قرار إحلال وتجديد للنادى سنة 1999، والنادى لديه فريق كاراتيه مميز، تحت إشراف جهاز فنى إدارى جميعهم من أبناء النادى ونشارك فى بطولة الجمهورية فى جميع القطاعات وفى جميع الأعمار السنية والمراحل المختلفة.

نادى ههيا الرياضى (2)

وأضاف: رئيس مجلس إدارة نادى ههيا الرياضى، أن النادى حصل على درع البطولة للناشئين فى الكاراتيه هذا العام وحصل على المركز الأول، و7 من أبناء نادى ههيا الرياضى فى لاعبة الكاراتيه يعلبون فى منتخب مصر، موضحا أن أبناء النادى حصدوا 13 ميدالية دولية ما بين فضية وبرنزوية خلال العام الماضى والحالى على المستوى العربى والإفريقى والعالمى، وتم اختيار اللاعبة "بسملة محمود" لتمثل مصر لوزن 54 فى بطولة العالم للناشئين فى أمريكا الجنوبية ورفعت علم مصر وحصلت على الميدالية الذهبية، والنادى لديه لاعبين مؤهلين شأنهم شأن بسملة فى خلال العام القادم مش أقل من 5 لاعبين يلعبون دوليا يشرفون مصر فى جميع المحافل الدولية وتسعد بهم مصر.

نادى ههيا الرياضى (3)

وقال شعبان مصطفى محمد عضو مجلس إدارى نادى ههيا الرياضى، إن النادى متميز فى عدد من الأنشطة الأخرى مثل الملاكمة وكنغ فو وكرة يد بنات وحقق بطولات كثيرة، بالرغم من أنه نادى محلى وإمكانياته محدودة.

نادى ههيا الرياضى (4)

وقال " محمود عبد العزيز عبد الرحمن" 14 سنة بالصف الثالث الإعدادى لاعب فى منتخب نادى ههيا الرياضى ولاعب منتخب مصر للكاراتيه، إنه حصل على 4 بطولات دولية بطولة أفريقيا فى المغرب وحصلت على المركز الثالث وبطولة كراوتيا وحصلت على المركز والبطولة العربية بدولة تونس حصلت على مركز تانى العرب، وبطولة تركيا المفتوحة، وحصلت على المركز الثانى فى يوم 24 سبتمبر هذا العام وكانت الجائزة عبارة عن ميدالية وكاس وشهادة.

نادى ههيا الرياضى (5)

وقال " محمد على أبوبكر" لاعب فى منتخب نادى ههيا الرياضى ولاعب منتخب مصر للكاراتيه، إنه سافر مع منتخب مصر معسكر السعودية المفتوح وحصل على المركز الثالث فى بطولة دورى العالم فى قبرص فى شهر مايو الماضى، متابعا أن النادى يوفر للاعبيه كافة المتطلبات التى تحفزهم على الفوز وتحقق التفوق محليا وعربيا وعالميا.

نادى ههيا الرياضى (6)

وأعرب عدد من أبناء النادى عن استيائهم، من قرار محافظ الشرقية، بهدم صالة كارتيه كان يستفيد منها النادى وتضر دخل يعود على الأنشطة فى النادى بالرغم من أن الصالة كانت مرخصة.

نادى ههيا الرياضى (7)

يذكر أن اللاعبة "بسملة محمود حسن" 16 سنة طالبة بالصف الثانى الثانوى العام الأزهرى، لاعبة نادى ههيا الرياضى للكاراتيه، حصدت منذ 10 أيام المركز الأول والميدالية الذاهبية فى بطولة العام للناشئين التى أقيمت فى تشيلى بأمريكا الجنوبية ورفعت اسم مصر فى البطولة والعلم المصرى.


الشرقية

نادى ههيا الرياضي

لاعبة الكاراتيه

بطولة العالم للكاراتيه

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