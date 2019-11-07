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ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:05 م
ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة
دمياط عبده عبد البارى

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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 3 سفن حاويات وعدد 6 سفن بضائع عامة بينما غادر عدد 1 سفينة حاويات وعدد 7 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 8330 طن فوسفات و 11146 طن يوريا و 500 طن زيت صويا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 596 طن حديد و 8000 طن فول صويا و 5590 طن قمح و 5886 طن خشب و 17718 طن ذرة و 8500 طن كسب فول صويا .‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 194 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 258 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 428 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 167818 طنا  بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 122234 طنا .

كما غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1279 طن قمح ، في حين غادر عدد 859 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 46008 من البضائع العامة منها عدد 103 سيارة نقل محملة بـ 4832 طن قمح .

 

 


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