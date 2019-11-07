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الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:34 م
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منزل به 140 ثعبانا..ثعبان ضخم يخنق مربيته حتى الموت

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:03 م
منزل به 140 ثعبانا..ثعبان ضخم يخنق مربيته حتى الموت ثعبان من نوع بايثون
وكالا ت

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خلص تشريح لجثة امرأة من ولاية إنديانا الأمريكية، إلى أن ثعبانا من نوع "بايثون"، طوله 2.4 متر التف حول عنقها وخنقها حتى الموت.

وقالت شرطة الولاية حسبما نقلت وسائل إعلام ، إن تشريح الجثة وجد أن سبب وفاة لورا هورست البالغة من العمر 36 عاماً كان "اختناقاً بفعل ثعبان".

ولكن هذه النتائج في انتظار تقرير السموم النهائي.

وكانت السلطات المحلية في ولاية إنديانا عثرت الأسبوع الماضي، على المرأة فاقدة الوعي والثعبان ملتف حول عنقها بشكل فضفاض على أرضية منزلها المملوء بالثعابين، والكائن في مدينة أكسفورد بشمال إنديانا، ولم يتمكن المسعفون من إنعاشها.

واحتوى المنزل على حوالي 140 ثعبانا، حوالي 20 منها مملوكة لهورست التي قالت الشرطة إنها احتفظت بهم هناك على ما يبدو وكانت تزور المنزل مرتين أسبوعيا.

وكانت صاحبة المنزل قامت بتجديده ليستضيف مجموعة من الثعابين.


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