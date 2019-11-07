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ضبط 2 طن مكملات غذائية فاسدة قبل ترويجها بالأسواق فى الإسكندرية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:09 م
ضبط 2 طن مكملات غذائية فاسدة قبل ترويجها بالأسواق فى الإسكندرية مكملات غذائية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق وأسفرت عن ضبط 2 طن من السلع والمكملات الغذائية المنتهية الصلاحية والمرتجعة من الأسواق داخل مصنع تعبئة لإعادة تعبئتها وترويجها بالاسواق.

وتلقي اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع لإنتاج السلع والمكملات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة برج العرب، لحيازة كميات من السلع المرتجعة من الأسواق والمنتهيه الصلاحية وتعبئتها مرة أخرى.
 
تم مداهمة المصنع والقى القبض علي مالكه وبتفتيشه عثر بداخله على 900 كيلو جرام "سكر تخسيس" من مرتجعات الأسواق والمحلات العامة لإعادة تعبئتها كمنتج نهائى، و 950 عبوة بدون بيانات من ذات المنتج، تمهيداً لطرحها بالأسوق مدخلاً الغش والتدليس والإضرار بالصحة العامة لجمهور المستهلكين، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

 


الاسكندريه

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