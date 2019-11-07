ضبط فنى بالدقهلية تواطئ مع شخص ومكنه من بناء طوابق بالمخالفة للقانون

كتب محمود عبد الراضي ـ هدى أبو بكر

ضبطت أجهزة الأمن فنى بأحد الأحياء بالدقهلية لاستغلاله موقعه الوظيفى وتواطؤه مع أحد الأشخاص وتمكينه من بناء طوابق مخالفة بعقار بالمنصورة.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام أحد الأشخاص (فنى بأحد الأحياء بالدقهلية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) باستغلال موقعه الوظيفى ، والتواطؤ مع أحد الأشخاص (عامل شحن وتفريغ بالخارج - مقيم بدائرة مركز شرطة ثانٍ المنصورة) ، وتمكينه من بناء طوابق مخالفة لعقار - كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنصورة (بدون ترخيص) ، وعدم اتخاذ المتحرى الإجراءات القانونية بشأن الأعمال المخالفة وزيادة طوابق العقار "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام وإهدار قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وبسؤال المديرين المسئولين بالحى وبعد الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، تأكد صحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.