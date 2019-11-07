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صور..ملاحة بورفؤاد: ننتج 300 ألف طن سنويا ومبيعاتنا الأعلى منذ 160 عاما

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:30 ص
صور..ملاحة بورفؤاد: ننتج 300 ألف طن سنويا ومبيعاتنا الأعلى منذ 160 عاما ملاحة بورفؤاد
بورسعيد - محمد فرج

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قال ناصر السعيد الجمل رئيس قطاع ملاحات بورسعيد، إن ملاحة بور فؤاد أنشئت منذ 1859 عندما شيدها الفرنسيون آنذاك، وجرى تأميمها فى 1956 عند افتتاح قناة السويس، وكان أول عقد رسمى بين الحكومة المصرية فى 26 مارس 1955 ينتهى 27/3/1987.

وأضاف الجمل، لـ"اليوم السابع"، أن المساحة الحالية للملاحة تقدر بــ6 ملايين و822 ألف متر، ومن ثم منحت الشركة المصرية وزارة التجارة والصناعة حق استغلال ملاحات بورسعيد لمدة 20 عامًا تنتهى 1975، وتوالت التجديدات حتى 2015 بعدها رفضت المحافظة تجديد العقد لاستغلال الأرض، وعلى ضوئها تم رفع دعوى فى القضاء الإدارى، ومن جانبها أصدرت المحكمة حكمها فى فبراير 2017 بإيقاف استنزاف الأرض، لأنها تعتبر موارد طبيعية من موارد الدولة وإهدارها إهدارًا للثروة المعدنية المملوكة للشعب وألزمت الحكومة الحفاظ عليها وحسن استغلالها.

وتابع: إن إنتاج الملاحة 300 ألف طن سنويًا من الملح الخام الذى يجرى تصنيعه فضلاً عن 100 ألف طن تصدير خارجى من الملح المغسول، وحوالى 50 ألف طن ملح خام و150 ألف طن للسوق المحلى.

وفى السياق ذاته، أكد الجمل، أننا نقوم بتصدير الملح لــ"بلغاريا واليونان وروسيا وقبرص وسوريا ولبنان وأوكرانيا"، ويصل طن الملح المغسول بــ15 دولارًا والملح الخام بــ12,5 دولار، فضلاً عن تصدير أقراص الملح لإنجلترا مقابل 5 دولارات للطن الخارجى.

وأكد رئيس قطاع ملاحة بور فؤاد: تقدمنا بمشروع استثمارى للمحافظة لعمل مصنع لتعبئة وتغليف الملح، وآخر لإنتاج الكرتون المستخدم فى تعبئة الملح بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه، بجانب توفير فرصة عمل لـــ150 عاملاً من أبناء بورسعيد، وحتى الآن لم نتلق أية ردود بالرفض أو القبول وأصبحت المشروعات مرهونة بتجديد التعاقد .

ومن جهة أخرى، أكد أن هناك مشروعًا جديدًا لاستخلاص المحلول المر، وهو عبارة عن ناتج صرف مياه المستخلصة من الملح تضم عناصر المغنسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، من خلال مشروعين مقدمين من دولة الصين وآخر من الهند والكويت، وجارى بالفعل الانتهاء من الدراسة من قبل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأوضح، أن إجمالى مبيعات شركة الماكس للملاحات 270 مليون جنيه سنويًا وتعتبر أعلى مبيعات منذ تاريخ الملاحة على مدار 160 عامًا، بجانب إنتاجنا الذى يقدر بـ300 ألف طن سنويًا .

وناشد المحافظة تجديد العقد لمزيد من مسيرة التنمية، فى إطار الجهود المبذولة من اللواء مهندس علاء محمود الشريف رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة الماكس للملاحات .

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ملاحة بورفؤاد (8)

 


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