صور.. حلوى المولد تزين أسواق الغربية والبائعون يؤكدون انخفاض الأسعار

الغربية محمد طارق

فى هذه الأيام من كل عام تستعد مدينة طنطا بمحافظة الغربية، إلى استقبال الملايين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك لشراء حلوى المولد النبوى وهى من أهم المنتجات التى تتميز بها مدينة طنطا ومحيط مسجد السيد البدوى، حيث ينتشر أصحاب المحلات بجميع مداخل ومخارج المنطقة لجذب الزبائن وعرض منتجاتهم من حلوى المولد عليهم قبل الشراء، كما تتزين المدينة بمظاهر الاحتفال بالمولد النبوى وسط أجواء من الفرحة لدى المواطنين.

أجرى "اليوم السابع" جولة داخل شارع الأثرية بمدينة طنطا، والذى يعد من أشهر المناطق لبيع حلوى المولد بأرخص الأسعار، وقال حسنى عياد أحد أشهر بائعى حلوى المولد، أن أسعار حلوى المولد النبوى لم تختلف عن العام الماضى، فيتراوح سعر الكيلو من 35 جنيهًا إلى 60 جنيهًا للفاخر، فيما يتراوح سعر المربات للكيلو من 50 إلى 60 جنيهًا.

وأضاف بائع الحلوى أن الإقبال كثيف من الأهالى على شراء العلف بأنواعه والنوجة التى قلت أسعارها عن العام الماضى، مشيرًا إلى أن الأسعار هذا العام متنوعة، وفى متناول المواطنين حسب طلب الزبائن خاصة أن مدينة طنطا تعد سوق الحلوى للمحافظات المجاورة.

فيما قال وائل أبو العز إن انخفاض الخامات عن العام الماضى أتاح الفرصة لأصحاب المصانع من خفض الأسعار، وطرح منتجات جديدة بالأسواق خاصة بحلوى المولد النبوى.

وأضاف: هناك أنواع عديدة من شوادر الحلويات تتراوح أسعارها ما بين 35 و40 جنيهًا أما العلبة الفاخرة فتبدأ من 50 جنيهًا فسعر العلبة التى يبلغ سعرها 35 جنيه للكيلو تحتوى على "ملبن سادة وملبن أصفر وملبن أحمر وسمسمية وحمصية وفولية وحمصية وعلى حسب ما يريد الزبون أن يضع التوليفة فى العلبة من حلوى المولد المتعددة.

وأشار أن هذا العام يشهد إقبالا "متوسطا" فى سوق الحلوى بالرغم من الثبات فى أسعار السكر ومكونات تصنيع الحلوى مما يجعله يشهد حالة من الاستقرار فى الأسعار وغالبية أسواق وشوادر بيع حلوى المولد النبوى الشريف تضع تشكيلة جيدة لعلبة الحلوى، موضحا أن أبرز احتفالات المولد النبوى هو عروسة المولد والحلوى.