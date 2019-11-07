سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إحالة مديرى مدرستين بأبوقرقاص بالمنيا للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:06 م
صور.. إحالة مديرى مدرستين بأبوقرقاص بالمنيا للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير جولة العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص
المنيا - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مديرى مدرسة كفر لبس الابتدائية والإعدادية وطاقم الإشراف اليومى بالمدرسة للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، وذلك للإهمال فى أداء واجبهم الوظيفى وغياب الانضباط وتدنى مستوى النظافة العامة.

 

جاء قرار المحافظ عقب الجولة التفتيشية التى أجراها العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص بمدرستى كفر لبس الابتدائية والإعدادية، حيث تلاحظ أثناء المرور وجود إهمال جسيم فى حالة النظافة العامة وسوء مستوى الإضاءة، وتردى أعمال الصيانة .

 

وأضاف رئيس المركز، أن هناك دوريات تفتيشية مستمرة على القطاعات الخدمية من أجل تحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية وتقديم خدمات تليق بالمواطن وتحقيقاً لمصلحته فى المقام الأول.

 

جولة العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص (1)
جولة العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص

 

جولة العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص (2)
جولة العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص
 
جولة العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص (3)
جولة العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص 

المنيا

مدارس المنيا

اخبار المنيا

تعليم المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة