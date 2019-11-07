صور.. إحالة مديرى مدرستين بأبوقرقاص بالمنيا للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير

المنيا - فريق المحافظات

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مديرى مدرسة كفر لبس الابتدائية والإعدادية وطاقم الإشراف اليومى بالمدرسة للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، وذلك للإهمال فى أداء واجبهم الوظيفى وغياب الانضباط وتدنى مستوى النظافة العامة.

جاء قرار المحافظ عقب الجولة التفتيشية التى أجراها العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص بمدرستى كفر لبس الابتدائية والإعدادية، حيث تلاحظ أثناء المرور وجود إهمال جسيم فى حالة النظافة العامة وسوء مستوى الإضاءة، وتردى أعمال الصيانة .

وأضاف رئيس المركز، أن هناك دوريات تفتيشية مستمرة على القطاعات الخدمية من أجل تحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية وتقديم خدمات تليق بالمواطن وتحقيقاً لمصلحته فى المقام الأول.



جولة العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص



جولة العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص