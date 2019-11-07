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صحة الوادى الجديد : علاج 1425 مواطنا من أهالى الفرافرة بالمجان فى قافلة طيية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:25 م
صحة الوادى الجديد : علاج 1425 مواطنا من أهالى الفرافرة بالمجان فى قافلة طيية قافلة طبية - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن فحص وعلاج 1425 مواطنا في قافلتين طبيتين لأهالي قريتي "عثمان بن عفان"، " أبو هريرة" بمركز الفرافرة.

وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة قدمت خدماتها في 7 تخصصات طبية " باطنية – جراحة – أطفال – نساء وتوليد– أسنان- جلدية- عظام"، وذلك في إطار توجيهات وزيرة الصحة، لتنفيذ قوافل طبية علاجية، لخدمة سكان القرى المحرومة والنائية.
 
وأضاف "محروس"، أن القافلتين قدمتا خدماتهما بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، على مدى يومي "4، 5" نوفمبر الجاري، في قرية أبو هريرة، و6 و7 نوفمبر لأهالي قرية عثمان بن عفان، بمركز الفرافرة، إلى جانب تحليل عينة 103 دم، وتحليل 127عينة بول وبراز بمعمل الطفيليات، 16أشعة موجات صوتية ، كما جري عقد ندوات تثقيف صحي وإجراء فحص عشوائي للضغط والسكر لـ140 مواطنًا، وإحالة 8 لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.
 
 

الوادى الجديد

صحة الوادى الجديد

قوافل طبية مجانيه بالفرافرة

قرى الفرافرة

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