شقيقان يطعنان بعضهما بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، نشوب مشاجرة بين شقيقين بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها كل منهما بطعن الأخر بسلاح أبيض، وتم نقلهما لمستشفى كفر الزيات لتلقى العلاج.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بوصول كل من "محمد.ف.ا" 48سنة وشقيقه" محمود" 39 سنة لمستشفى كفر الزيات، مصابين بطعنات نافذة بالبطن والفخذ، وتوصلت تحريات الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز كفر الزيات، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الزيات وبسيون، نشوب خلافات بين المجني عليهما، قاما على أثرها بالتشاجر بأسلحة بيضاء، وإحداث ما بهما من إصابات، تحرر المحضر 33353 جنح مركز كفر الزيات، وأخطرت النيابة للتحقيق.