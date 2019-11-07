سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 08:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد.. تدريب طلاب مدرسة التمريض للبنين ببنى سويف على إنعاش قلب المرضى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 08:00 ص
شاهد.. تدريب طلاب مدرسة التمريض للبنين ببنى سويف على إنعاش قلب المرضى جانب من التدريب
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى ام طلاب الفرقة الأولى بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنين بمحافظة بنى سويف، تجربة عملية لتجسيد عملية محاولة إنعاش قلب مريض يدويا.

وقام أحد طلاب الفرقة الأولى بالمدرسة بالقيام بدور المريض الذى توقف قلبى، فيما جسد زملاؤه دور الممرضين الذين يقومون بعملية إنعاش القلب يدويا. وشرح الطلاب أثناء التدريب كيفية محاولة استعادة حركة القلب للمريض يدويا وإعادة المحاولة مرات حتى تمكنوا من استعادة قلب المريض.

وكان المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف زار المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين (5 سنوات)، بمقر مستشفى تكامل باروط مركز بنى سويف، وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من مقرات مستشفيات التكامل البالغ عددها 15 مستشفى فى دائرة المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاستفادة من مستشفيات التكامل بالشكل الأمثل وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطن المصرى بجميع المحافظات.

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

مدرسة تمريض بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

صور.. شبورة مائية تغطى الطريق الدائرى وانعدام جزئى للرؤية

صور.. شبورة مائية تغطى الطريق الدائرى وانعدام جزئى للرؤية

النيابة تحقق فى وفاة هيثم أحمد زكى وتنتهى من مناظرة الجثمان وتأمر بالتشريح

النيابة تحقق فى وفاة هيثم أحمد زكى وتنتهى من مناظرة الجثمان وتأمر بالتشريح

شاهد أرملة البغدادى.. تركيا تحاول درء تهمة التستر على زعيم داعش وتعتقل زوجته

شاهد أرملة البغدادى.. تركيا تحاول درء تهمة التستر على زعيم داعش وتعتقل زوجته

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث أطفيح"

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث أطفيح"

إجراءات جديدة لمواجهة أنفلونزا الطيور بسبب المناخ المتغير × 6 محاور

إجراءات جديدة لمواجهة أنفلونزا الطيور بسبب المناخ المتغير × 6 محاور

"جيل بكره يكبر بصحة" تكشف 6 آليات للحماية من انتقال العدوى بين الأطفال

"جيل بكره يكبر بصحة" تكشف 6 آليات للحماية من انتقال العدوى بين الأطفال

تعرف على التزامات مكاتب الاعتماد بقانون المحال العامة الجديد

تعرف على التزامات مكاتب الاعتماد بقانون المحال العامة الجديد

صور..ملاحة بورفؤاد: ننتج 300 ألف طن سنويا ومبيعاتنا الأعلى منذ 160 عاما

صور..ملاحة بورفؤاد: ننتج 300 ألف طن سنويا ومبيعاتنا الأعلى منذ 160 عاما

صرف معاشات نوفمبر المحولة إلى البنوك اليوم بدلاً من الأحد بمناسبة المولد النبوى

صرف معاشات نوفمبر المحولة إلى البنوك اليوم بدلاً من الأحد بمناسبة المولد النبوى

نص مُستحدث بقانون الجمارك الجديد للتيسير على المستثمرين.. تعرف عليه

نص مُستحدث بقانون الجمارك الجديد للتيسير على المستثمرين.. تعرف عليه

تعرف على كيفية تنظيم القانون الجديد استثمار أموال التأمينات والمعاشات

تعرف على كيفية تنظيم القانون الجديد استثمار أموال التأمينات والمعاشات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة