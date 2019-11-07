شاهد.. تدريب طلاب مدرسة التمريض للبنين ببنى سويف على إنعاش قلب المرضى

بنى سويف - هانى فتحى

أجرى ام طلاب الفرقة الأولى بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنين بمحافظة بنى سويف، تجربة عملية لتجسيد عملية محاولة إنعاش قلب مريض يدويا.

وقام أحد طلاب الفرقة الأولى بالمدرسة بالقيام بدور المريض الذى توقف قلبى، فيما جسد زملاؤه دور الممرضين الذين يقومون بعملية إنعاش القلب يدويا. وشرح الطلاب أثناء التدريب كيفية محاولة استعادة حركة القلب للمريض يدويا وإعادة المحاولة مرات حتى تمكنوا من استعادة قلب المريض.

وكان المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف زار المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين (5 سنوات)، بمقر مستشفى تكامل باروط مركز بنى سويف، وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من مقرات مستشفيات التكامل البالغ عددها 15 مستشفى فى دائرة المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاستفادة من مستشفيات التكامل بالشكل الأمثل وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطن المصرى بجميع المحافظات.