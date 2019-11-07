سيلفي تيوب.. سقطات الجزيرة احتفالاً بمرور23سنة على تأسيسها (فيديو)

حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي "سيلفى تيوب" الذى يقدمه الزميل أسامة طلعت على "يوتيوب"، ويرصد البرنامج العديد من السلبيات فى حياتنا التى يجب أن نتوقف عنها، كما يناقش بعض القضايا التى يتوقف أمامها المجتمع.

ويقدم الزميل أسامة طلعت خلال حلقته الجديدة من برنامج "سيلفى تيوب"، حلقة تحت عنوان "سقطات قناة الجزيرة احتفالا بمرور 23 عامًا على تأسيسها، وتناولت الحلقة بشكل ساخر ما تعرضه قناة الجزيرة من أخبار مضللة، وأكاذيب وتضارب لا يتعلق بالمهنية بأى صلة.

برنامج سيلفى تيوب يناقش بشكل أسبوعى العديد من الأفكار سياسيًا وترفيهيًا وكوميديا.