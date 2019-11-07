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سفارة مصر بنيوزيلندا تنظم مائدة مسديرة بالفيديو كونفرنس بين برلمانيين من البلدين

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:50 م
سفارة مصر بنيوزيلندا تنظم مائدة مسديرة بالفيديو كونفرنس بين برلمانيين من البلدين أعضاء البرلمان النيوزيلندى خلال اللقاء
كتب أحمد جمعة

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نظمت السفارة المصرية فى نيوزيلندا، يوم أمس الأربعاء، المائدة المستديرة الأولى من نوعها بتقنية Video Conference، وذلك لأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصرى، ولجنة الصداقة البرلمانية للشرق الأوسط بالبرلمان النيوزيلندى.

تطرق الاجتماع إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية فضلاً عن الترحيب بعقد جولة التشاور السياسي واللجنة التجارية المشتركة المقبلة، كما تبادل البرلمانيون التعازى فى ضحايا البلدين جراء الإرهاب الغاشم، لا سيما ضحايا مصر ونيوزيلندا فى حادث مسجدى "كرايستشيرش" الإرهابى الذى وقع فى مارس 2019.

شهد اللقاء أيضاً تناول عدد من ملفات وقضايا الشرق الأوسط ذات الاهتمام المشترك، وتم توجيه الدعوة إلى الجانب النيوزيلندى لزيارة مصر للإطلاع على أهم المشروعات القومية الكبرى.
 
 
 

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