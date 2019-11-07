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"جيل بكره يكبر بصحة" تكشف 6 آليات للحماية من انتقال العدوى بين الأطفال

الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:00 ص
"جيل بكره يكبر بصحة" تكشف 6 آليات للحماية من انتقال العدوى بين الأطفال العدوى - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت مبادرة جيل بكره يكبر بصحة عن الآليات التى يجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بين الأطفال تجنبًا للمضاعفات الصحية الخطرة.

وقدمت مبادرة جيل بكره يكبر بصحة سلسلة من النصائح للحد من انتقال العدوى:

1. يفضل أن يغيب الطفل عن المدرسة حتى لا تنتقل العدوى بين باقى الأطفال.
 
2. يجب عزل الطفل فى غرفة منفردة بعيدًا عن أخوته.
 
3. عدم استعمال الأدوات الشخصية الخاصة بأخوته.
 
4. لو بيكحّ الطفل لازم يستخدم قناع خفيف.
 
5. يحبذ تناول السوائل الدافئة وعدم الضغط على الطفل بتناول الطعام.
 
6. يفضل تناول الأدوية التى أوصى بها الطبيب وفى حال ظهور أعراض جديدة ينبغى زيارة الطبيب مرة أخرى.

 


العدوى

الاطفال

جيل بكره يكبر بصحة

انتقال العدوى

اخبار

اليوم السابع بلس

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