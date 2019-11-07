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جراحة ناجحة لاستئصال رحم سيدة تعانى من أورام ليفية بمستشفى إسنا المركزى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:54 ص
جراحة ناجحة لاستئصال رحم سيدة تعانى من أورام ليفية بمستشفى إسنا المركزى استئصال جزئى لرحم سيدة
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح الأطباء بمستشفى إسنا المركزي جنوبي محافظة الأقصر، في إجراء عملية ناجحة لاستئصال جزئي لرحم سيدة بالمدينة تعاني من وجود أورام ليفية متعددة داخل الرحم، وذلك تحت إشراف الدكتور زكريا الحديد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر.

وقال الدكتور زكريا الحديد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، إن أطباء مستشفى إسنا المركزي نجحوا في إزالة وإستئصال جزئي لرحم سيدة تبلغ من العمر 53 سنة مع ترك عنق الرحم، وذلك بأيادي فريق طبي بالمستشفي ضم كل من الدكتورة حنان عبد الفتاح إستشاري النساء والتوليد بالمستشفي، والدكتور أحمد الطاهر أخصائي التخدير، والدكتور محمد السيد صادق، والدكتور خالد جابر إمام، والدكتورة سعاد جبريل أخصائي النساء، والدكتور سليمان الخطيب أخصائي التخدير بالمستشفى.

وكان قد قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، جولة تفقدية شملت عدة مواقع من أبرزها وحدة طب الأسرة بالكيمان، وتجول خلالها بالمركز الطبي، وقام بالاطمئنان على الأجهزة بالمركز الطبي، وكلف رئيس المدينة خلال جولته الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية، بسرعة استدعاء مقاول العملية لإنهاء الأعمال بالدور الأرضي وفناء المركز، وأيضا مخاطبة شركة مياه الشرب لعرض مذكرة بشأن المباني القديمة المقامة شمال المركز، وهي غرفتين مغلقتين وصهريج قديم للاستفادة من هذه المساحة في توسعة المنشأة الطبية، كما اطمأن رئيس مدينة إسنا خلال الجولة، على المرضى بوحدة  الغسيل الكلوي والمقامة داخل المركز، ووجه بالاهتمام بصيانة الاجهزة والمعدات وعمل الصيانات الدورية لها.

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

مستشفي اسنا المركزي

استئصال جزئي لرحم سيدة

وزارة الصحة

الادارة الصحية باسنا

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