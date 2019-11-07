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تغيير مكان جنازة والد أكرم حسنى إلى مسجد طلعت مصطفى بالرحاب

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:11 م
تغيير مكان جنازة والد أكرم حسنى إلى مسجد طلعت مصطفى بالرحاب اكرم حسنى
كتب: بهاء نبيل

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قرر الفنان أكرم حسنى، تغيير مكان جنازة والده المهندس حسنى عبد الرحيم والدمن الجامع الكبير ، إلى مسجد طلعت مصطفى بالمرحلة الرابعة بمدينة الرحاب، غدا عقب صلاة الجمعة

وقال الدكتور اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان أكرم حسنى سيقيم عزاء والده، مساء غد الجمعة عقب صلاة المغرب بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس.

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "الوصية" الذى عرض فى رمضان 2018  وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، من تأليف أيمن وتار ومصطفي حلمي وإخراج خالد الحلفاوي، وشاركه فى بطولة العمل أحمد أمين، وريم مصطفى وإسلام إبراهيم وأميرة الشريف، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف أحمد فهمى ومحمد ممدوح وسارة سلامة وياسمين رحمى ومنى ممدوح وآخرين.


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