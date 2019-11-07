تعرف على عناوين المستشفيات الحكومية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

المنظومة الصحية فى أى محافظة تتكون من مستشفيات عامة مستشفيات مركزية ومستشفيات خاصة ووحدات صحية ووحدات طب الأسرة بالإضافة إلى المراكز الصحية الحضرية.

سوهاج بها 3 مستشفيات عامة و9 مستشفيات مركزية تقدم الخدمات الطبية للمواطنين تعرف على أماكن تلك المستشفيات من خلال اليوم السابع.

المستشفيات العامة

1 – مستشفى سوهاج العام تقع المستشفى بدائرة قسم أول سوهاج بشارع محمود فهمى النقراشى ورقم الهاتف 2339797 093

2 – مستشفى طهطا العام تقع الممستشفى بدائرة قسم طهطا أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا رقم الهاتف 0934772994

3 – مستشفى جرجا العام تقع المستشفى بدائرة قسم جرجا بشارع المستشفى رقم الهاتف 4676034 093

4 – مستشفى طما المركزى أ وتقع على الطريق السريع أسيوط سوهاج ش أحمد عرابى ورقم الهاتف 2790713 093

5 – مستشفى المراغة المركزى ب وتقع المستشفى بشارع أسيوط المراغة ورقم الهاتف 2530763 093

6 – مستشفى جهينة المركزى ب وتقع المستشفى بشارع السوق القديم بمدينة جهينة ورقم الهاتف 4707793 093

7- مستشفى أخميم المركزى ب وتقع بشارع أخميم الزراعى بجوار المحكمة ورقم الهاتف 2859263 093

8 – مستشفى ساقلته المركزى ب وتقع المستشفى بشارع التحرير ورقم الهاتف 2511950 093

9 – مستشفى البلينا المركزى أ وتقع المستشفى بشارع الجمهورية ورقم الهاتف 4800301 093

10 مستشفى المنشاه المركزى وتقع بمدينة المنشاة بشارع عبدالمنعم رياض ورقم الهاتف 2400333 093

11- مستشفى العسيرات المركزى تقع بأولاد حمزة ورقم الهاتف 0101 113 3351