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تعرف على عناوين المستشفيات الحكومية فى سوهاج

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:00 ص
تعرف على عناوين المستشفيات الحكومية فى سوهاج محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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المنظومة الصحية فى أى محافظة تتكون من مستشفيات عامة مستشفيات مركزية ومستشفيات خاصة ووحدات صحية ووحدات طب الأسرة بالإضافة إلى المراكز الصحية الحضرية.

سوهاج بها 3 مستشفيات عامة و9 مستشفيات مركزية تقدم الخدمات الطبية للمواطنين تعرف على أماكن تلك المستشفيات من خلال اليوم السابع.

المستشفيات العامة

1 – مستشفى سوهاج العام تقع المستشفى بدائرة قسم أول سوهاج بشارع محمود فهمى النقراشى ورقم الهاتف 2339797 093

2 – مستشفى طهطا العام تقع الممستشفى بدائرة قسم طهطا أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا رقم الهاتف 0934772994

3 – مستشفى جرجا العام تقع المستشفى بدائرة قسم جرجا بشارع المستشفى رقم الهاتف 4676034 093

4 – مستشفى طما المركزى أ وتقع على الطريق السريع أسيوط سوهاج ش أحمد عرابى ورقم الهاتف 2790713 093

5 – مستشفى المراغة المركزى ب وتقع المستشفى بشارع أسيوط المراغة ورقم الهاتف 2530763 093

6 – مستشفى جهينة المركزى ب وتقع المستشفى بشارع السوق القديم بمدينة جهينة ورقم الهاتف 4707793 093

7- مستشفى أخميم المركزى ب وتقع بشارع أخميم الزراعى بجوار المحكمة ورقم الهاتف 2859263 093

8 – مستشفى ساقلته المركزى ب وتقع المستشفى بشارع التحرير ورقم الهاتف 2511950 093

9 – مستشفى البلينا المركزى أ وتقع المستشفى بشارع الجمهورية ورقم الهاتف 4800301 093

10 مستشفى المنشاه المركزى وتقع بمدينة المنشاة بشارع عبدالمنعم رياض ورقم الهاتف 2400333 093

11- مستشفى العسيرات المركزى تقع بأولاد حمزة ورقم الهاتف 0101 113 3351


اخبار سوهاج

عناوين المستشفيات

المستشفيات الحكوميه

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