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تجديد حبس صاحب مصنع بطاريات بماركات مقلدة فى السلام 15 يوماً

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:50 م
تجديد حبس صاحب مصنع بطاريات بماركات مقلدة فى السلام 15 يوماً بطارية سيارة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس صاحب مصنع تعبئة وتجميع البطاريات بماركات مقلدة فى السلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
,تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بضبط صاحب مصنع تعبئة وتجميع البطاريات كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتعبئة وتجميع البطاريات من خامات رديئة ومجهولة المصدر مُستخدماً علامات تجارية مقلدة.
 
وعثر بداخل المصنع على ( 169200 قطعة بلاكات لتعبئة البطاريات "لوح رصاص" - 3800  بطارية - 756 كيلو مناديل بطاريات - 490  لتر مياه مقطره - 450 لتر ماء نار - 3500  كرتونه بطارية فارغه - كميات كبيرة من الإستيكرات) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها – وماكينات لحام ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
 
 

نيابة السلام

حبس

سلع مجهولة المصدر

قسم السلام

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