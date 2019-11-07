بدء تركيب 12 ألف غطاء شبكى لبالوعات الصرف الصحي بالخانكة.. صور

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وفرعها بمدينة الخانكة البدء في تركيب 12 ألف غطاء شبكي لبالوعات الصرف الصحي، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، وبحضور طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، والمهندس إبراهيم الوكيل مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال وضع حاجز حديدي علي بعض بلاعات الصرف الصحي ليكون حاجز بين المواطنين والبلاعة للحفاظ علي أرواح المواطنين.
وقام المهندس إبراهيم الوكيل رئيس الفرع، بتنفيذ النموذج الجديد والمطور من الأغطية الشبكية لحماية الأطفال والمواطنين من السقوط في البلاعات وهذا النموذج الجديد للغطاء الشبكي يسمح بإجراء عمليات الصيانة والتطهير الدورية ومتوفر به شروط الأمان بأحمال تتجاوز 500 كجم لحماية المواطنين والأطفال الصغار، بحيث تكون المسافة 25 سم أسفل البلوعة الأساسي ومثبت بجسم البلوعة الخرساني والمواد المصنوع منها الغطاء يتم عزلها بمواد لا تتفاعل مع المياه والغازات الناتجة دخل البلوعات.
ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بسرعه الانتهاء من تنفيذ الحاجز في خلال شهرين لفرع جنوب لـ 12000 غطاء، وكذا توجيه الشكر والتقدير للمهندس إبراهيم الوكيل رئيس الفرع على المجهود الكبير.
تركيب أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحى (1)
تركيب أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحى (2)
تركيب أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحى (3)
تركيب أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحى (4)
تركيب أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحى (5)
تركيب أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحى (6)
تركيب أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحى (7)
تركيب أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحى (8)
تركيب أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحى (9)
تركيب أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحى (10)
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