بدء تركيب 12 ألف غطاء شبكى لبالوعات الصرف الصحي بالخانكة.. صور

وقام المهندس إبراهيم الوكيل رئيس الفرع، بتنفيذ النموذج الجديد والمطور من الأغطية الشبكية لحماية الأطفال والمواطنين من السقوط في البلاعات وهذا النموذج الجديد للغطاء الشبكي يسمح بإجراء عمليات الصيانة والتطهير الدورية ومتوفر به شروط الأمان بأحمال تتجاوز 500 كجم لحماية المواطنين والأطفال الصغار، بحيث تكون المسافة 25 سم أسفل البلوعة الأساسي ومثبت بجسم البلوعة الخرساني والمواد المصنوع منها الغطاء يتم عزلها بمواد لا تتفاعل مع المياه والغازات الناتجة دخل البلوعات.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بسرعه الانتهاء من تنفيذ الحاجز في خلال شهرين لفرع جنوب لـ 12000 غطاء، وكذا توجيه الشكر والتقدير للمهندس إبراهيم الوكيل رئيس الفرع على المجهود الكبير.

تركيب أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحى (1)



تركيب أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحى (2)



تركيب أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحى (3)



تركيب أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحى (4)



تركيب أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحى (5)



تركيب أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحى (6)



تركيب أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحى (7)



تركيب أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحى (8)



تركيب أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحى (9)