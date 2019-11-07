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انخفاض أسعار البرتقال واليوسفي 50٪ عن بداية الموسم

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:29 م
انخفاض أسعار البرتقال واليوسفي 50٪ عن بداية الموسم البرتقال - صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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تشهد أسعار البرتقال واليوسفي تراجعا في الأسعار للمرة الثانية هذا الاسبوع حيث انخفض البرتقال بين جنيها إلى جنيهان في الكيلو بخلاف انه حتى الآن انخفض السعر 50٪ عن بداية الموسم حيث بدأ البرتقال الموسم بسعر 5 جنيهات للكيلو بينما يتراوح سعره الان في سوق العبور بين 2-3 جنيهات في الكيلو.
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ان اسعار الموالح بشكل عام تراجعت عن بداية الموسم لنسبة تصل إلى 50٪ عن سعر بداية الموسم، موضحا ان سعر البرتقال البلدى يتراوح سعره بين 2-3 جنيهات للكيلو، بينما يتراوح سعر البرتقال ابو سرة 2-3.5 جنيها للكيلو فيما يتراوح سعر البرتقال السكرى بين 3-4 جنيهات للكيلو.
 
وأضاف النجيب في تصريح لليوم السابع ان اسعار اليوسفي انخفضت أيضا عن بداية الموسم وذلك بعد دخول محصول الوجه البحري للأسواق حيث يتراوح سعر الكيلو بين 3-5 جنيهات للكيلو في حين كان سعر كيلو الجملة بداية الموسم بين 5-8 جنيهات للكيلو.
 
 

اسعار البرتقال

اسعار اليوسفي

سوق العبور

أخبار اقتصاد

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