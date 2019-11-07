سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المحكمة الجنائية الدولية تحكم بسجن قائد عسكرى كونجولى 30 عاما

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:12 م
المحكمة الجنائية الدولية تحكم بسجن قائد عسكرى كونجولى 30 عاما جمهورية الكونجو الديمقراطية- أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، الخميس، حكما بالسجن 30 عاما على القائد العسكري الكونجولي السابق، بوسكو نتاجاندا لإدانته، بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب وتجنيد الأطفال.
 
وأُدين نتاجاندا (46 عاما)، فى يوليو، في 18 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عن أعمال ارتُكبت عندما كان قائدا للعمليات العسكرية في ميليشيا اتحاد الوطنيين الكونجوليين في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية بين عامي 2000 و2003.
 
وقال القاضي روبرت فريمر في الحكم الذي صدر اليوم إنه لم يكن هناك في حقيقة الأمر ما يستدعي تخفيف الحكم وعاقبه بالسجن 30 عاما، وهذا أطول حكم تصدره محكمة لاهاي حتى الآن.
 
وقال فريمر "الجرائم التي أُدين فيها السيد نتاجاندا لا تبرر، على فداحتها ودرجة ذنبه فيها، إصدار حكم بالسجن مدى الحياة".
 
واستمع نتاجاندا، الذي كان يرتدي سترة سوداء، باهتمام للقضاة خلال الحكم. وكان قدم بالفعل طعنا على إدانته.
 
وخلال الصراع في الكونجو، استهدفت ميليشيا اتحاد الوطنيين الكونجوليين بزعامة نتاجاندا والتي تهيمن عليها عشيرة الهيما شعب الليندو المنافس لطرده من منطقة إيتوري الغنية بالمعادن. وقُتل مئات المدنيين وفر الآلاف.
 
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 للمحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عندما تكون الدول الأعضاء غير قادرة أو غير راغية في فعل ذلك.

جمهورية الكونجو الديمقراطية

بوسكو نتاجاندا

جرائم حرب

اتحاد الوطنيين الكونجوليين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة