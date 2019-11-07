سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القنصل العام الفرنسى: زيادة معدلات السياحة الفرنسية بمصر.. صور

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:09 م
القنصل العام الفرنسى: زيادة معدلات السياحة الفرنسية بمصر.. صور القنصل العام الفرنسي خلال لقائه بمحافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد فرانسوا بوجو، القنصل العام الفرنسى، أن هناك زيادة فى معدلات السياحة الفرنسية بمصر خاصة أسوان التى تعد من المقاصد السياحية الدولية المفضلة للسائح الفرنسى بأثارها الخالدة وسحر طبيعتها وتراثها المتميز مع حفاوة الاستقبال من أهالها، بجانب الاستمتاع بالرحلات النيلية سواء من خلال البواخر أو الدهبيات السياحية، بالإضافة إلى تمتعها بالطقس المشمس الدافئ.

 

وأعرب القنصل العام الفرنسى، خلال لقائه بمحافظ أسوان، بمكتب الأخير، اليوم الخميس، عن تطلعه للتنسيق من أجل توفير كافة أوجه الرعاية للجالية الفرنسية بأسوان.

 

ومن جانبه، طالب اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، بإعادة فتح فرع للمركز الثقافى الفرنسى بقصر الثقافة ليكون داعماً لتعلم اللغة الفرنسية والتعرف على تاريخ وثقافة و تراث فرنسا من خلال التنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة أسوان والتى تضم أقسام للغة الفرنسية بكليتى الآداب والألسن ، علاوة على تأهيل المعلمين بمدرسة نجيب محفوظ للغات فرنسى.

القنصل العام الفرنسي خلال لقائه بمحافظ أسوان (1)
القنصل العام الفرنسي خلال لقائه بمحافظ أسوان 
القنصل العام الفرنسي خلال لقائه بمحافظ أسوان (2)
القنصل العام الفرنسي خلال لقائه بمحافظ أسوان 
القنصل العام الفرنسي خلال لقائه بمحافظ أسوان (3)
القنصل العام الفرنسي خلال لقائه بمحافظ أسوان 
القنصل العام الفرنسي خلال لقائه بمحافظ أسوان (4)
القنصل العام الفرنسي خلال لقائه بمحافظ أسوان 

القنصل الفرنسى

السياحة الفرنسية

محافظ اسوان

اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة