القنصل العام الفرنسى: زيادة معدلات السياحة الفرنسية بمصر.. صور

وأعرب القنصل العام الفرنسى، خلال لقائه بمحافظ أسوان، بمكتب الأخير، اليوم الخميس، عن تطلعه للتنسيق من أجل توفير كافة أوجه الرعاية للجالية الفرنسية بأسوان.

ومن جانبه، طالب اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، بإعادة فتح فرع للمركز الثقافى الفرنسى بقصر الثقافة ليكون داعماً لتعلم اللغة الفرنسية والتعرف على تاريخ وثقافة و تراث فرنسا من خلال التنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة أسوان والتى تضم أقسام للغة الفرنسية بكليتى الآداب والألسن ، علاوة على تأهيل المعلمين بمدرسة نجيب محفوظ للغات فرنسى.