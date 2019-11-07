القضاء البريطانى يبدأ محاكمة ضابط بتهمة قتل لاعب سابق بـ"استون فيلا"

كتبت: نهال طارق

سلطت صحيفة جارديان البريطانية الضوء على حادث مقتل لاعب نادى استون فيلا الإنجليزى السابق، داليان أتكينسون، مشيرة إلى أنه تم توجيه الاتهام لضابط شرطة ، وبدأت محاكمته اليوم الخميس.

وأشارت الجارديان إلى أن أتكينسون كان قد توفى عام 2016 ، بعد سنوات من اعتزاله الكرة وعن عمر ناهز 48 عاماً ، موضحة أن الوفاة وقعت بعد إصابته بمسدس صعق خلال محاولة القبض عليه من قبل رجال الشرطة خلال تواجده فى منزل خاص بوالده.

وقالت الصحيفة ، إن هيئة الإدعاء البريطانية وجهت تهم قتل وقتل غير عمدى ، مشيرة إلى أن هناك تهمة موجهة لضابط آخر بالتسبب فى إيذاء جسدى،وبحسب الصحيفة فإن جهات التحقيق كانت قد أحالت القضية للمحاكمة فى أكتوبر 2018 .

وسبق لـ أتكينسون اللعب لأندية أستون فيلا ومانشستر سيتى، وبدأ مسيرته في إيبسويتش تاون ولعب مع شيفيلد وينزداي وريال سوسيداد قبل الانتقال إلى استون فيلا.

وسجل أكثر من 20 هدفًا مع فريق استون فيلا في دوري كرة القدم الإنجليزية بين عامي 1991 و 1995 قبل أن يستمر في لعب أقل نجاحًا لفرق من بينها مانشستر سيتي.

وقالت كيت ماينارد ، محامية عائلة اللاعب الراحل: "ترحب أسرة داليان بقرار محاكمة ضباط الشرطة أمام هيئة محلفين ، لكنها تأسف لأن هناك أكثر من ثلاث سنوات قد انقضت منذ الوفاة قبل اتخاذ أي خطوة وطالبوا باحترام خصوصيتهم والحث على التقدم في الاجراءات الجنائية دون تاخير.