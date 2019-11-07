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القبض على عاطل وصاحب مكتب تسويق لنصبهما على المواطنين بالسلام

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:48 م
القبض على عاطل وصاحب مكتب تسويق لنصبهما على المواطنين بالسلام المتهمان والمضبوطات
كتب عبد الرحمن سيد

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القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على صاحب مكتب تسويق وعاطل، لاتهامهما بـالتزوير والنصب على المواطنين، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام "م ع ح"  43 سنة صاحب مكتب تسويق عقاري فى السلام، يزاول نشاطا إجراميا تخصص نشاطه فى تزوير توكيلات، ومستندات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ومنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية. 
 
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده أمام مقهى، وعثر بحوزته على محاضر استلام شقق صادر من وزارة الاسكان باختام مزروة، توكيلات مزورة، عقود تمليك. 
 
وبمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأضاف بتحصله عليها من "ي. أ. ح"  59 سنة عاطل والمطلوب التنفيذ عليه 6 أحكام  وعثر بحوزته على اعلانات شقق ومستندات واختام مزورة، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف باصطناع، وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بحوزته وتسليمها للأول لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال الإدارة بتاريخ 5/11/2019م وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

مباحث القاهرة

تزوير مستندات

السلام

جريمة نصب

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