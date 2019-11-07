العاهل الأردنى يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس النواب الأمريكى

رويترز

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الخميس، وفدًا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث، في اجتماع تناول الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والمستجدات الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن العاهل الأردني أعرب خلال اللقاء، عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات التنموية والدفاعية، مشيرًا إلى أهمية دور الكونغرس بشقيه، في هذا الخصوص.

وتطرق اللقاء إلى الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شامل.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد عمق العلاقات التي تجمع بين الأردن والولايات المتحدة، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، معربين عن تقديرهم للدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة ملك الأردن، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.