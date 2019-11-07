"الصيدلة" و"الطفولة المبكرة "ندوتين لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا

كتب فريق المحافظات

واصلت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، دورها التثقيفى والتوعوي، الذى تستهدف من خلاله طلاب كليات الجامعة الـ20، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى سلوكيات وثقافة الطلاب الاجتماعية والوطنية.

وذلك بندوتين عن "دور المرأة فى تعزيز قيم المواطنة والانتماء" والتى اقيمت بكلية التربية للطفولة المبكرة، وندوة عن "السوشيال ميديا (وسائل التواصل الاجتماعي) وأثرها على المرأة والمجتمع" بكلية الصيدلة، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة، والدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية، والدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة.

حاضر فى الندوتين الدكتور جمال عاطف مدرس القانون المدنى بكلية الحقوق ومنسق الوحدة، والدكتورة سلوى أبو العلا أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب، الدكتور حماده حسن محمد مدرس الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق، والدكتورة ميادة فؤاد منسق الوحدة بكلية الصيدلة.

وتحدث الدكتور جمال عاطف عن مفهوم المواطنة والانتماء، موضحاً أن قانون الجنسية قد أكد على أن المواطنة رابطة قانونية واجتماعية وسياسية بين الفرد والدولة التى ينتمى إليها، ويتعين لاستمراريتها أن يكون المواطن جدير بجنسية دولته، وإما تسحب أو تسقط عنه، مشيراً إلى أن واجبات وحقوق المواطن تنشأ من منطلق تمتعه بقيمة المواطنة والانتماء، كما استعرض المحاضر أهمية دور المرأة فى تعزيزها لقيم المواطنه والانتماء من خلال غرس قيم المواطنة والانتماء لدى اطفالهن وتنمية الشعور الوجدانى لأولادهن تجاه الوطن، وما أتيح من خلال التعديل التشريعى على قانون الجنسية الأخير ومساواة المرأة للرجل فى الإضفاء بجنسيتها إلى أولادها أسوة بالرجل وفقا للتعديل الأخير للقانون رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون 154 لسنة 2004 بشأن الجنسية المصرية.

ومن جانبها قالت الدكتورة "سلوى أبو العلا" : إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى يجب أن يكون وفق ضوابط و حدود، موضحةً بأن الميثاق العلمى والمهنى والأخلاقى للإعلام يضع ضوابط مهنية وأخلاقية مدروسه وممنهجه، يتعين علينا التحلى بها عند الأستخدام، مؤكدة بأن "السوشيال ميديا" وجد لنفع الناس فيتعين علينا الأستفادة منها بما يتوافق ويحقق المصلحة بما لا يضر بالغير والمجتمع.

وتناول الدكتور حماده حسن، بالشرح والتوضيح للضوابط الدينية والأخلاقية لأستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا بأن الأديان السماوية توجب علينا عدم الاضرار بالنفس أو الغير أو المجتمع بأستخدام المباحات الشرعية.

وأختتم الدكتور جمال عاطف، الندوة بعرض الجانب القانونى لاستخدام السوشيال ميديا، مبينًا أن المُشرع القانون رسم حدود قانونية صارمة وألزم مستخدمى وسائل النشر والاتصال بكافة وسائلها بالقيم والآخلاق التى تسود المجتمع، للحد من الاستخدامات السلبية، بعدم استعمال هذه الوسائل بما يضر بالنفس و الغير والمصالح العليا للدولة والمجتمع، مستعرضًا بأن العقوبات المقرر لكل وصف تجريمى وفقًا لقانون العقوبات التى تتراوح بين السجن والحبس والغرامة، موضحًا بأن قانون تنظيم الجامعات قرر أيضا عقوبات ادارية وتأديبية على كل من يُتهم بأحدى الجرائم المعلنة من اتهامات اساءة استخدام تلك الوسائل، بما قد يصل لحد الفصل من الجامعة، ومؤكداً أن الوحدة تمتلك من الأدوات القانونية لمحاسبة ومعاقبة أى انحراف عن الواجب القيمى والأخلاقى والقانونى داخل الجامعة نتيجة الاستخدام السيئ لتلك الوسائل .



ندوتين لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا (1)



ندوتين لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا (3)



ندوتين لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا (7)



ندوتين لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا (9)