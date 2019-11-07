سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى: جماعات الإرهاب نفوسهم وقلوبهم مريضة ومنهجم يا نحكمكم يا نقتلكم

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:59 ص
السيسى: جماعات الإرهاب نفوسهم وقلوبهم مريضة ومنهجم يا نحكمكم يا نقتلكم الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن نفوس وقلوب جماعات الشر والإرهاب مريضة، ولا يمكن أن تكون قلوبهم سليمة وتؤمن بالله، فى ظل الأفعال التى يقومون بها.

 

وقال الرئيس فى كلمته باحتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف: "أوعوا تفتكروا لما قلت يوم 24 يوليو 2013 الكلمة بتاع الإرهاب وعاوز تفويض عاوز أقولكم كتير من الموجودين فى الفترة دى كانوا مستغربين الدعوة "تفويض إيه؟" وإرهاب إيه اللى بتكلمنا عليه وهانقابله فى مصر؟"، وعاوز مننا تفويض علشان تقابله، أصل المنهج عندهم كده يا يحكموا يا يقتلوا، فاحنا رايحين للحرب فمكنتش أقدر أروح للحرب دى، لأن لما عملتوا 30 يونيو مكنتوش تعرفوا يمكن إن النتائج هتكون كده إنهم هيفضلوا ورا منكم ويقاتلوكم بالكلمة والكذب والافتراء غير السلاح والتخريب والتدمير.. نفوسهم مريضة وقلوبهم مريضة لا يمكن أن تكون قلوبهم سليمة وتؤمن بالله ويعملوا كده".

 


الرئيس السيسي

الازهر

وزارة الاوقاف

المولد النبوي الشريف

السيسي

مركز المنارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة