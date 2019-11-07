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الجامعة العربية تحتفل بـ"يوم الوثيقة العربية" الاثنين المقبل

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:14 م
الجامعة العربية تحتفل بـ"يوم الوثيقة العربية" الاثنين المقبل أبو الغيط
(أ ش أ)

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تُنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الاثنين المقبل الاحتفال السنوى بـ"يوم الوثيقة العربية" تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وذلك بالتنسيق مع الفرع الإقليمى العربى للمجلس الدولى للأرشيف "عربيكا"، وبمشاركة المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" ورئيس الفرع الإقليمى العربى للمجلس الدولى للأرشيف، والمندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية، ورؤساء دور الأرشيف العربية الوطنية، ونخبة من الوثائقيين العرب.

وأكدت الجامعة العربية ـ في بيان أصدرته اليوم الخميس،أن هذا الاحتفال يأتي إيماناً من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالأهمية التاريخية للوثيقة العربية التي تحفظ في طياتها الحقوق العربية القومية، وباعتبارها القاعدة الأصيلة التي ترتكز عليها هوية الأمم


وأضاف البيان أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنظم الاحتفال ب"يوم الوثيقة العربية" للعام السابع على التوالي، تحت عنوان "الأرشيفات العربية.. الواقع والمأمول" وذلك لما تشكله الأرشيفات العربية بمفهومها الحضاري والثقافي وبمضمونها القومي العربى، واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العالم العربي الذي يتعرض تاريخه وتراثه الوثائقي لمحاولات طمس وتزوير


وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم خلال الاحتفال تكريم نخبة من الشخصيات والمؤسسات العربية التي حققت إسهامات ملموسة في مجال الحفاظ على التراث الوثائقي العربي

 

 


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