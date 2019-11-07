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البابا تواضروس يلتقى الراهب المسؤول عن دير الأنبا أنطونيوس فى كندا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:39 م
البابا تواضروس يلتقى الراهب المسؤول عن دير الأنبا أنطونيوس فى كندا البابا تواضروس يلتقي الراهب المسؤول عن دير الأنبا أنطونيوس بأونتاريو بكندا
سارة علام

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استقبل قداسة البابا تواضروس  ، الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس ، الراهب القمص باخوميوس البراموسى  ، مسؤول دير القديس الأنبا أنطونيوس بانتوريو الكندية ومعه اثنين من طالبي الرهبنة، هما الأخ مينا والأخ جورج.
 
اطمئن قداسة البابا خلال اللقاء على أمور الدير الروحية وكذلك مشروع مبنى القلالي الجديد، وفقا لبيان رسمي ، كذلك فإن البابا تواضروس التقى أيضًا الراهبتين المسؤولتين عن دير القديسة دميانة باستراليا صباح اليوم
 
البابا تواضروس يلتقي الراهب المسؤول عن دير الأنبا أنطونيوس بأونتاريو بكندا
البابا تواضروس يلتقي الراهب المسؤول عن دير الأنبا أنطونيوس بأونتاريو بكندا

 


البابا تواضروس

الكاتدرائية

دير قبطي بكندا

الانبا انطونيوس

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