اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى: قلت لعدلى منصور "اترشح وأنا أفضل مكانى.. قال كفاية كده".

الرئيس السيسى: قلت لعدلى منصور "اترشح وأنا أفضل مكانى.. قال كفاية كده"

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