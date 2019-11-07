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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:02 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى: قلت لعدلى منصور "اترشح وأنا أفضل مكانى.. قال كفاية كده".

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى: قلت لعدلى منصور "اترشح وأنا أفضل مكانى.. قال كفاية كده"

 

 

مجتمعات عمرانية

قرارات جمهورية بتخصيص أراض لإقامة مجتمعات عمرانية ببورسعيد والدقهلية

 

 

البورصه المصريه

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

 

 

حلاوة المولد

الصحة تحذر من حلوى مولد النبوى مغشوشة بالأسواق

 

 

جبانة تعود لعصر ما قبل الأسرات
 

"الآثار" تعلن الكشف عن جبانة تعود لعصر ما قبل الأسرات بالإسماعيلية.. صور

 

 

الذهب
 

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

 

 

طقس

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالاً والعظمى بالقاهرة 29 درجة

 

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

 

 

هيثم-أحمد-زكي
 
وفاة الفنان هيثم أحمد زكي بهبوط حاد فى الدورة الدموية

 

منتخب مصر
 

زيزو وقفشة وأحمد جمعة يقودون تشكيل المنتخب أمام ليبيريا

 

 

 


اعرف كل حاجة

السيسى

الصحة

البورصة

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