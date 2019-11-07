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اعرف حقك.. توفير الرعاية الصحية التزام على صاحب العمل

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:39 ص
اعرف حقك.. توفير الرعاية الصحية التزام على صاحب العمل فحص طبى - صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى الباب الرابع منه المعنون بالخدمات الاجتماعية والصحية، على عدد من الالتزامات على صاحب العمل مراعاتها مع العمال لتوفير الرعاية الصحية لهم.

ونصت المادة 219 على، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى:

1- التفتيش الدورى اليومى فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها.

2- قيام طبيب المنشأة - إن وجد - بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل.

3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لإجراء الفحص الطبى الدورى لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية فى مراحلها الأولى، وإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقًا لأنظمة التأمين الصحى المقررة فى هذا الشأن.

كما تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الطبية

وإذا زاد عدد عمال المنشأة فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترًا على خمسين عاملاً تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضًا مؤهلاً أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب بعيادتهم فى المكان الذى تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان.

وإذا عولج العامل فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابقتين فى مستشفى حكومى أو خيرى وجب على المنشأة أن تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج والأدوية والإقامة.

ويتبع فى تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها فى الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة.


قانون العمل

حقوق العامل

توفير الرعاية الصحية للعامل

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تنظيم علاقة العمل

اخبار

اليوم السابع بلس

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