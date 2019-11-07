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اعتقال اثنين من قيادات تنظيم "داعش" شرقى صلاح الدين

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:36 م
اعتقال اثنين من قيادات تنظيم "داعش" شرقى صلاح الدين الأمن العراقى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق، اليوم الخميس، القبض على قياديين اثنين فى تنظيم "داعش" الإرهابى بعملية أمنية شرقى صلاح الدين.
 
وقال مدير إعلام المديرية الرائد فراس الزبيدى، فى تصريح لقناة السومرية نيوز الإخبارية، إن "استخبارات اللواء الثالث فى قوات الرد السريع ألقت القبض على قياديين اثنين فى تنظيم "داعش" بطوزخورماتو"، مشيرا إلى أن "الملقى القبض عليهم بحوزتهم أسلحة وذخيرة".
 
وفى سياق متصل، "أكد مصدر أمنى أن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدنى ضمن قضاء الحسينية، مما أسفر عن مقتله فى الحال".
 
ومن ناحية أخرى، أعلنت الشرطة العراقية، اليوم، عن إلقاء القبض على 10 متهمين بينهم إرهابيان اثنان فى محافظة النجف الواقعة جنوب العاصمة بغداد.
 
وأفاد القيادة فى الشرطة العراقية، بأن شرطة النجف شنت عملية أمنية تمكنت خلالها من اعتقال 10 مطلوبين بينهم إرهابيان اثنان متهمان، وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب فى جنوب العاصمة العراقية بغداد.
 
وفى حادث منفصل، أعلن مصدر أمنى عراقى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة فى شمال محافظة صلاح الدين الواقعة شمالى البلاد. 
 
وأشار، إلى أن القوات الأمنية قامت فور وقوع هذا الحادث بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج المناسب والجثة إلى دائرة الطب الشرعي، كما قامت بتطويق المكان وفتح تحقيقات عاجلة لمعرفة ملابسات هذا الحادث الذى لم تعلن أى جهة أو جماعة المسئولية عنه.
 

العراق

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