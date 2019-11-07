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ارتفاع أرباح بنكى كريدى أجريكول والاتحاد الوطنى..وقفزة للدلتا للتأمين

الخميس، 07 نوفمبر 2019 07:00 م
ارتفاع أرباح بنكى كريدى أجريكول والاتحاد الوطنى..وقفزة للدلتا للتأمين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، وحققت كافة الشركات أرباحاً، ولكن تفاوتت نسبة الزيادة فى الأرباح.
 
وحقق بنك الاتحاد الوطنى، إيرادات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، بلغت 2.985 مليار جنيه مقابل 2.623 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 14%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 283.9 مليون جنيه مقابل 213.2 مليون جنيه بنسبة نمو 33%.
 
وبلغ إجمالى ودائع بنك الاتحاد الوطنى 27.7 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، مقابل 27.5 مليار جنيه نهاية العام الماضى بنسبة نمو 0.6%، وبلغ إجمالى القروض 14.5 مليار جنيه مقابل 13.6 مليار جنيه نهاية العام الماضى بنسبة نمو 6.4%.
 
وحقق بنك كريدى أجريكول، إيرادات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، بلغت 4.6 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 11.8%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 1.9 مليار جنيه مقابل 1.7 مليون جنيه بنسبة نمو 11.2%.
 
وبلغ إجمالى ودائع بنك كريدى أجريكول، 41.1 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، مقابل 43.9 مليار جنيه نهاية العام الماضى بنسبة انخفاض 6.4%، وبلغ إجمالى القروض 23.7 مليار جنيه مقابل 21.7 مليار جنيه نهاية العام الماضى بنسبة نمو 8.9%.
 
وحققت شركة الدلتا للتأمين، إيرادات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، بلغت 203.6 مليون جنيه مقابل 145.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 39.9%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 58.3 مليون جنيه مقابل 30.3 مليون جنيه بنسبة نمو 92.3%.
 
وحققت شركة القناة للتوكيلات المحلاية، إيرادات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، بلغت 16.2 مليون جنيه مقابل 32.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض 50%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 128.4 مليون جنيه مقابل 59.2 مليون جنيه بنسبة نمو 117%.

ارباح كريدى اجريكول

بنك الاتحاد الوطنى

الدلتا للتامين

اخبار البورصة

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