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الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:33 م
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إصابة 5 أشخاص وإجلاء 1000 آخرين بسبب انهيار جزئى لسقف مسرح بلندن

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:28 م
إصابة 5 أشخاص وإجلاء 1000 آخرين بسبب انهيار جزئى لسقف مسرح بلندن الشرطه اللندنية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أفادت تقارير إعلامية فى بريطانيا، اليوم الخميس، بإصابة خمسة أشخاص على الأقل، وإجلاء أكثر من ألف شخص آخرين من أحد مسارح العاصمة لندن، وذلك بعد انهيار جزئى لسقف المسرح.
 
وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من إجلاء حوالى 1100 شخص من داخل المبنى.
 
وأضافت الشبكة الأوروبية، أن الحادث وقع بمسرح "بيكاديللي" بالعاصمة البريطانية، أثناء عرض مسرحية "موت بائع متجول" للكاتب الشهير آرثر ميلر، وذلك دون الإشارة إلى أسباب أو ملابسات وقوعه.
 

بريطانيا

لندن

انهيار مسرح

انهيار سقف مسرح

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