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إحالة 3 متهمين بقتل صديقهم وإشعال النار بشقته فى السلام للمحاكمة الجنائية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:37 ص
إحالة 3 متهمين بقتل صديقهم وإشعال النار بشقته فى السلام للمحاكمة الجنائية جثة_أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بإحالة 3 متهمين بـقتل عامل وإشعال النار بشقته بمنطقة السلام، للمحاكمة الجنائية.
 
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم :2835"لسنة 2019، أن المتهمين هم "سويلم .م "32سنة ، "أمير .د 33سنة ، "أسامة .م 30"، عاملين، وأقروا بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليه "صفوت .ع "37سنة ، وإشعال النار فى شقته لإخفاء معالم جريمتهم .
 
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغا للحماية المدنية، يفيد بحريق شقة سكنية بمنطقة السلام وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، ونقل المجنى عليه إلى المستشفى وبمعاينة الفحص الجنائى تبين بأن وجود آثار ضرب على المجنى عليه، وأن الحريق بفعل فاعل ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمتة تم ضبط المتهمين، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم جريمة القتل وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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القتل العمد

نيابة السلام

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