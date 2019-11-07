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أغرب بيزنس.. أوسمة ونياشين وعملات من عصر السلاطين والملوك (فيديو)

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:26 م
أغرب بيزنس.. أوسمة ونياشين وعملات من عصر السلاطين والملوك (فيديو)
كتب محمد قاسم

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دائمًا ما تمنح الدولة منذ العصر الملكي مرورًا بالعصر الجمهوري الأوسمة والنياشين، كنوع من التكريم للمتميزين في عدة مجالات تقديرًا لجهودهم.

هذه الأوسمة كانت تمنح فقط من قبل الملوك ورؤساء الجمهورية، لكل من قدم خدمات جليلة، ولكل من عمل على رفع شأن الدولة.

وتكون هذه الجوائز على شكل قلادات أو ميداليات، ولكن الجديد هو أن تجد محلات تعرض بعضًا من هذه النياشين والأوسمة للبيع للهواة ومحبى اقتناء تلك الأشياء، بعد أن يتوارثها أجيال، غالبًا يقدمون على تلك الخطوة لحاجاتهم للمال، أو لعدم معرفتهم بقيمة تلك النياشين.

ويستعرض "اليوم السابع" في ذلك التقرير أنواع النياشين والأوسمة وأسعار بيعها، التى تختلف حسب طبقتها وجودتها وحالتها.


أوسمة الرؤساء والملوك

اسعار النياشين والميداليات

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