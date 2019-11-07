أسرار غريبة عن عمل المخابرات الألمانية خلال 60 عام تكشف لأول مرة..صور

اوفتتحت BND، هذا الأسبوع، مركز الزوار الخاص بها في مقرها الرئيسي الجديد وسط برلين، الذى يطل المبنى الجديد على مقر المستشارية، وتغطي المعروضات تاريخا مخابراتيا امتد عبر 60 عاما، ويتم عرضها في طابقين، وكلها أصلية.

ويذكر أن المقر الرئيسى افتتح رسمياً بعد 12 عاما من بدء البناء، وإنفاق أكثر من مليار يورو، وبعد 12 عامًا من بدء البناء، ليصبح بذلك أكبر مقر مخابرات بمساحة تعادل 36 ملعبا لكرة القدم، ويقع بالقرب من جدار برلين السابق، بأنه أحد أكثر الأماكن سرية في ألمانيا ، لاسيما مع تطبيق قواعد أمنية صارمة تحكم ما يمكن ولا يمكن للموظفين القيام به.

وتشمل المعروضات مضبوطات مختلفة تحفظت عليها المخابرات الألمانية ولم تكن متاحة أمام الرأي العام من قبل، وتريد من خلاله تعريف الجمهور بعملها وكشف بعض أسرارها، بحسب شبكة "دويتشه فيله"، الألمانية.

ويعمل معظم جواسيس المخابرات الخارجية الألمانية البالغ عددهم نحو 6500 جاسوس على مستوى العالم يعمل منهم داخل مقر الجهاز 4000 شخص في ظل نظام سري صارم، وغالبا ما يستخدمون أسماء وهمية، من أجل حمايتهم أثناء تأدية عملهم الخطير.

لهذا السبب افتتحت المخابرات متحفا لها

يحظى المقر الرئيسي للمخابرات في العاصمة برلين، بحماية أمنية مشددة، وافتتح في فبراير الماضي. ولا يستطيع العاملون في المبنى أنفسهم الدخول إليه إلا من خلال نظام التعرف على الأوعية الدموية لصفحة اليد.

وتقع الغرف التي خصصت لمركز الزوار في ركن بمجموعة المباني الجديدة الخاصة بالمقر الرئيسي للمخابرات، وهو ركن مفصول بشكل صارم عن بقية المباني الأخرى التي تضم مراكز عمليات ومعامل مخابراتية ومكاتب تحليل.



احدى قاعات المتحف

ويجرى عرض كل من يريد دخول مركز الزوار على جهاز مسح ضوئي، تماما كما يحدث في المطارات، يحظر بشكل صارم التصوير داخل المكان، ولا يسمح بالدخول سوى للمجموعات التي تم الإخطار عنها مسبقا.