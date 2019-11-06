ولية أمر تلميذ تشكو مدرس صفع نجلها وتسبب له فى نزيف بالأنف وتبوله على نفسه

الغربية - عادل ضرة

حررت ربة منزل مقيمة مركز زفتى بمحافظة الغربية، شكوى ضد مدرس بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية، برقم 2029/117/700، تتهمه بالتعدى بالضرب على نجلها بالصف الثالث الابتدائى وإحداث إصابات متفرقة به، والتنمر عليه ووصفه بأنه تلميذ غبى ويجب إلحاقه بالمدرسة الفكرية مع ذوى الاحتياجات الخاصة، ولم يكتف المدرس بذلك بل قام بصفع الطفل على وجهه الأمر الذى تسبب فى تبول الطفل على نفسه.

كانت والدة الطفل قد فوجئت بنجلها فور عودته من المدر بنزول دم من أنفه وتبوله على نفسه، وتبين من خلال سماعها لشكوى نجلها تبين أن المدرس ويدعي"ا.س" تعدى على نجلها بالضرب داخل الفصل وصفعه على وجهه، مما أدى لإصابة الطفل بنزيف بالأنف، نتج عن ذلك تبول الطفل على نفسه من شدة الخوف.

كما كشفت الأم فى شكواها أن المدرس، "عاير" نجلها بسبب ضعف مستوى الذكاء لديه، قائلا له: "أنت لازم تروح مدرسة التربية الفكرية .

وأضافت أنها عندما ذهبت للمدرس لمعاتبت المدرس على ما ارتكبه فى حق نجلها، تعدى عليها بالسب وهو ما دفعها لتحرير مذكرة ضده، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.