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وكيل أوقاف الأقصر: بدء برامج تدريب وتأهيل الدعاة بالمحافظة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:05 ص
وكيل أوقاف الأقصر: بدء برامج تدريب وتأهيل الدعاة بالمحافظة وزارة الأوقاف
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف وانطلاقاً من إيمانها بأن الداعية هو ركيزة أساسية فى تقدم المجتمع ونهوضه نحو الأمام، وأن هذا التقدم له مفردات كثيرة ومتنوعة، ومن بينها التدريب والذى توليه الوزارة اهتماماً عظيماً، تم اختيار 4 دعاة لحضور برنامج تدريبى تأهيلى فى مسجد النور بالعباسية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدعاة الذين تم اختيارهم هم كل من الشيخ مؤمن عبدالحميد محمود سليمان، والشيخ حسين عطيتو سيد أحمد، والشيخ محمود عبدالرحيم حفنى، والشيخ أبو الحجاج فراج أحمد، والشيخ أحمد مصطفى سعد أحمد.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تنفيذاً للبروتوكول الذى عقدته وزارة الأوقاف، مع التربية والتعليم، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالنشء، وتوفير البيئة فكرية آمنة من التطرف، عقدت المديرية سلسلة من الندوات بمدارس محافظة الأقصر مؤخراً، وهى مدرسة القباحى بمركز ومدينة البياضية، حيث ألقى لطلبة المدرسة الشيخ محمد مصطفى أحمد مدير الإدارة، والشيخ محمد عبده أمين، محاضرة تفاعلية عن قيمة الالتزام منهجاً وسلوكاً، وفى مدرسة العشى الثانوية الصناعية ألقى الشيخ سيد محمود جاد الرب محاضرة بعنوان "بناء الأوطان فكر وقول وعمل"، ومدرسة الثانوية التجارية بمركز ومدينة الطود حيث ألقى الشيخ أحمد عبد الحميد محمد محاضرة بعنوان "العلم والتعلم سلوكاً ومنهاجاً" وتم فتح المناقشة، ومدرسة الإمام الحسين بمنشاة العمارى حيث ألقى الشيخ محمد مصطفى أحمد مدير الإدارة والشيخ محمد عبده أمين محاضرة تفاعلية عن قيمة الالتزام منهجا وسلوكا.


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