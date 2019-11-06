وضع المدرسة القومية الخاصة بالمنيا تحت الإشراف المالى والإدارى لمديرية التعليم

المنيا - فريق المحافظات

قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، تكليف مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وضع المدرسة القومية الخاصة (عربي، لغات) بالمنيا تحت الإشراف المالى والإدارى للمديرية، وفقا لما نصت عليه احكام قانون التعليم رقم 139/ لسنة 1981 وتعديلاته وقرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014.

جاء قرار المحافظ بناء على المذكرة المقدمة من الادارة العام للشؤون القانونية فى ضوء مذكرة مديرية التربية والتعليم ـ إدارة التعليم الخاص والمتضمنة ما تم اتخاذه من إجراءات حيال ما تقدم به أحد المواطنين ببلاغ فى الشرطة لقيام مدير مدرسة القومية الخاصة والعاملين بها بأعمال حفر داخل المدرسة للتنقيب عن الآثار.

وقال أمير زيدان مدير عام الادارة العام للشؤون القانونية بالمحافظة إن المذكرة تضمنت الإجراءات التى تمت فى هذا الشأن ، حيث حررت الشرطة محضر رقم 11949/2019 بتاريخ 1-11-2019 ادارى –قسم المنيا وتم القاء القبض على 5 أشخاص منهم أحد العاملين بالمدرسة للعرض على النيابة .

كما كلف المحافظ محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بإخطار النيابة الإدارية بالمنيا القسم الأول بكافة تفاصيل الواقعة والتحقيقات التى تمت بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية وذلك لإعمال شئونها نحو إحالة جميع المتسببين فى تلك الواقعة للمحاكمة التأديبية .

كما وجه المحافظ وكيل الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو إخلاء المبنى حرصا على سلامة وامن التلاميذ من ابناء المحافظة.

من جانبه قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تم توفير حل عاجل لاستمرار العملية التعليمية والحفاظ على سلامة الطلاب، حيث تم توفير مدرسة بديلة بصفة مؤقتة لحين صدور قرار النيابة وهى مدرسة ابن بيتك للمرحلة الثالثة "تعليم اساسي" لاستقبال الطلاب بدءا من الاثنين المقبل .