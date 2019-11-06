سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وضع المدرسة القومية الخاصة بالمنيا تحت الإشراف المالى والإدارى لمديرية التعليم

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:13 م
وضع المدرسة القومية الخاصة بالمنيا تحت الإشراف المالى والإدارى لمديرية التعليم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، تكليف مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وضع المدرسة القومية الخاصة (عربي، لغات) بالمنيا تحت الإشراف المالى والإدارى للمديرية، وفقا لما نصت عليه احكام قانون التعليم رقم 139/ لسنة 1981 وتعديلاته وقرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014.

 

جاء قرار المحافظ بناء على المذكرة المقدمة من الادارة العام للشؤون القانونية فى ضوء مذكرة مديرية التربية والتعليم ـ إدارة التعليم الخاص والمتضمنة ما تم اتخاذه من إجراءات حيال ما تقدم به أحد المواطنين ببلاغ فى الشرطة لقيام مدير مدرسة القومية الخاصة والعاملين بها بأعمال حفر داخل المدرسة للتنقيب عن الآثار.

 

وقال أمير زيدان مدير عام الادارة العام للشؤون القانونية بالمحافظة إن المذكرة تضمنت الإجراءات التى تمت فى هذا الشأن ، حيث حررت الشرطة محضر رقم 11949/2019 بتاريخ 1-11-2019 ادارى –قسم المنيا وتم القاء القبض على 5 أشخاص منهم أحد العاملين بالمدرسة للعرض على النيابة .

 

كما كلف المحافظ محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بإخطار النيابة الإدارية بالمنيا القسم الأول بكافة تفاصيل الواقعة والتحقيقات التى تمت بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية وذلك لإعمال شئونها نحو إحالة جميع المتسببين فى تلك الواقعة للمحاكمة التأديبية .

 

كما وجه المحافظ وكيل الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو إخلاء المبنى حرصا على سلامة وامن التلاميذ من ابناء المحافظة.

 

 

من جانبه قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تم توفير حل عاجل لاستمرار العملية التعليمية والحفاظ على سلامة الطلاب، حيث تم توفير مدرسة بديلة بصفة مؤقتة لحين صدور قرار النيابة وهى مدرسة ابن بيتك للمرحلة الثالثة "تعليم اساسي" لاستقبال الطلاب بدءا من الاثنين المقبل .

 

 


وزارة التعليم

المنيا

اخبار المنيا

تعليم المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.246 مليار دولار

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.246 مليار دولار

السيسى يشدد على مفهوم "حقوق الإنسان الشامل" وعدم اختزالها بالجوانب السياسية

السيسى يشدد على مفهوم "حقوق الإنسان الشامل" وعدم اختزالها بالجوانب السياسية

نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة ردا على المطالبة القطرية

نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة ردا على المطالبة القطرية

الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة