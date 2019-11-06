وزير الداخلية الكويتى يبحث مع مسئول عسكرى بريطانى سبل التعاون المشترك

أ ش أ

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح، مع مستشار الدفاع الأول لشئون الشرق الأوسط فى بريطانيا الفريق السير جون جوردون لوريمر، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن وزير الداخلية ناقش خلال اللقاء، أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها فى كل المجالات، لاسيما الجوانب الأمنية.

من جانبه، أشاد المسئول العسكرى البريطانى بدور الكويت البارز فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.