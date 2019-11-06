وزنها جرام واحد.. تعرف على الحلوى "الأخف وزنا" بالعالم

وكالات

تعاون العاملون في استوديو التصميم اللندني "بومباس أند بار"، مع علماء في مختبر إيروجيلكس في هامبورغ بألمانيا، لنقل خصائص أخف مادة صلبة في العالم إلى حلوى صالحة للأكل ، حسبما نشرت سكاى نيوز عربية .

وقد تم اختراع مادة Aerogel عام 1931، بواسطة الكيميائي الأمريكي صموئيل كيستلر، في إطار رهان جمعه بزميله العالم تشارلز ليرند، وكان الرهان حول من منهما يمكنه استبدال الماء في المواد الهلامية بالهواء، وذلك من دون التسبب في انكماشها.

واتسمت Aerogel بعد اختراعها بمحتوى من الهواء بنسبه تبلغ ما بين 95 % إلى 99.8 %، لذلك كان منطقيا للمصممين في استوديو "بومباس أند بار" محاولة نقلها إلى عالم الأغذية، والهدف صناعة الحلوى الأخف وزنا في العالم.