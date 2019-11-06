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نقيب العلاج الطبيعى: إجراء انتخابات النقابة نهاية ديسمبر 2020

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:16 م
نقيب العلاج الطبيعى: إجراء انتخابات النقابة نهاية ديسمبر 2020 الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، إن النقابة ستجرى انتخابات النقابة فى نهاية ديسمبر 2020، لاختيار مجلس جديد قادر على تحمل مسؤلية النقابة، والدفاع عن حقوق أعضائها، والحفاظ على ما وصلت  له النقابة.
 
 
وأضاف سعد، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعى، أن النقابة حريصة كل الحرص على الدعوة للانتخابات، وأخذت بالفعل إجراءات للإعلان عن الانتخابات فى الوقت الذى يحدده المجلس،  وخاطبت وزارتى الصحة والعدل، لإعلان موعد إجراء الانتخابات، مطالبا المشاركين بالعمومية باختيار أفضل المرشحين، لافتا إلى أنه فى حال صدور حكم قضائى قبل اجرائها، فستحترم النقابة الأحكام القضائية.
 
 
وأضاف سعد،: نحترم كافة أحكام القضاء النهائية، إلا أن الحكم الصادر لم يحل مجلس النقابة، بل طالبه بالدعوة لإجراء الانتخابات، ووفقا للقانون فأن المجلس هو السلطة الوحيدة الذى يحدد موعد إجراء الانتخابات وفقا للإجراءات التى حددها القانون، أما موضوع الحراسة القضائية على لنقابة فلن نقبل بفرضها تحت زعم عدم تطبيق حكم قضائى إدارى ليس نهائى، والنقابة اتخذت إجراءات حياله، نظرا لآن فرض الحراسة يعنى انهيار المهنة بشكل كامل، و26 كلية علاج طبيعى، كما أننا سنتخذ إجراءات قانونية ضد محركى تلك الدعوى القضائية المخالفة للدستور.
 
 
 
 
 

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