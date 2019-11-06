معهد دراسات: 40% من مسلمى فرنسا يتعرضون للعنصرية والسباب والعنف بسبب ديانتهم

كتب أحمد علوى

أظهر استطلاع أجراه معهد " إيفوب" الفرنسى، بعنوان "العنصرية ومعاداة المسلمين فى فرنسا.. الضيق الكبير"، الكم الكبير من العنصرية التى يتعرض لها المسلمين فى البلاد، والتى تسببت فى انزعاج عميق داخل المجتمع الاسلامى فى فرنسا.

وأفاد الاستطلاع "غير المسبوق" على حد وصف الصحف الفرنسية، أن 40 % من المسلمين تعرضوا للعنف والإهانات والسلوكيات العنصرية المختلفة.

وكشف أن واحد من كل أربعة مسلمين (24٪) تعرضوا للشتائم أو الإصابات بسبب الديانة الإسلامية فى السنوات الأخيرة.

وأظهر الاستطلاع أن المسلمين فى فرنسا يعانون أكثر من ضعف ما يعانيه باقى السكان، وشارك فى إعداد التقرير، "جمعية مكافحة العنصرية والتمييز"، فى بداية سبتمبر، قبل موجة التعليقات على الحجاب بوقت طويل.

يذكر أن الحزب الاشتراكى الفرنسى أعلن اليوم الأربعاء أنه لن يشارك فى المسيرة المناهضة لـ"الإسلاموفوبيا" المقرر لها 10 نوفمبر الجارى، فى وسط العاصمة باريس، وذلك لأنها تنتهك هوية الدولة وهى العلمانية.