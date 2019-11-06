مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

تقرير عزوز الديب – خالد كامل

فى قرية كفر الحاج داود بمركز السنطة محافظة الغربية، تستقر حكاية أحد أبواق الجماعة الإرهابية على شاشة قناة الجزيرة، الهارب صابر مشهور، من هنا بدأت حكايته ويروي أهله وأهل القرية وجيرانه، حكايته وكيف بدأ رحلته وباع وطنه على شاشة قناة الجزيرة الإرهابية.





تحدثت والدة صابر مشهور مؤكدة أنها لا تتحدث لأننا نسجل معها ولكنها تعترف بحقيقة البلد التي تعيش فيها بأمان ولا تشعر بخوف ولا تشعر أنها ينقصها شيء فيها، ومن جوارها قال نجلها محمد مشهور، شقيق صابر مشهور، أنه خدم بالجيش المصري وكان أحد رجاله فكيف يقبل بأن يشتمه شقيقه، مؤكدا أنه يرفض أن يتم توجيه الشتيمة لأي جيش عربي وإسلامي وليس الجيش المصري الذي يتكون من أهلنا وأبنائنا في كل مصر.





عمدة القرية وأهلها رووا الكثير من الحكايات عن رحلة صابر مشهور مع خيانة وطنه وقريته وما تربى عليه في هذا البلد الطيب على شاشات قناة الجزيرة الإرهابية.