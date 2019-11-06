سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول روسى: لن نتعاون مع الولايات المتحدة فى قضية النفط السورى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:48 ص
مسئول روسى: لن نتعاون مع الولايات المتحدة فى قضية النفط السورى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تتعاون مع الولايات المتحدة فى قضية النفط السورى، لأنها ملكية وطنية للشعب السورى.
 
وقال فيرشينين، تعليقا على خطط الولايات المتحدة بشأن توسيع بعثتها لحماية النفط فى سوريا، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن "المناطق النفطية يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية".
 
وأضاف، "لن نتفاعل مع الأمريكيين فى قضية النفط السوري، ونحن مقتنعون بأن الشعب السورى هو الذى يجب عليه إدارة موارده الطبيعية، بما فى ذلك النفط ".
 

روسيا

امريكا

سوريا

النفط السورى

الخارجيه الروسيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"المشروعات القومية" توجه ضربة قاضية لـ"الشائعات الإخوانية".. الافتتاحات المتتالية تفضح كذب إخوان الإرهاب.. وتؤكد أن أكاذيب السوشيال ميديا لنشر الإحباط والتشكيك "فنكوش".. وخبراء: رسالة بقدرة مصر على الإنجاز

"المشروعات القومية" توجه ضربة قاضية لـ"الشائعات الإخوانية".. الافتتاحات المتتالية تفضح كذب إخوان الإرهاب.. وتؤكد أن أكاذيب السوشيال ميديا لنشر الإحباط والتشكيك "فنكوش".. وخبراء: رسالة بقدرة مصر على الإنجاز

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشة لدور القوات المسلحة..هل يسيطر الجيش على الاقتصاد فى مصر؟..هل يمنع نشاط الجيش الاقتصادى القطاع الخاص من العمل.. وهل يحصل على إعفاء من الرقابة والضرائب وهل يؤثر على مهامه الأساسية؟

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشة لدور القوات المسلحة..هل يسيطر الجيش على الاقتصاد فى مصر؟..هل يمنع نشاط الجيش الاقتصادى القطاع الخاص من العمل.. وهل يحصل على إعفاء من الرقابة والضرائب وهل يؤثر على مهامه الأساسية؟

إشادة عالمية بـ"اتفاق الرياض".. وعودة حكومة اليمن لـ"عدن" أولى ثمار "الاتفاق".. مجلس التعاون الخليجى يؤكد: خطوة تاريخية.. رئيس الشيشان: إيجابى لليمن.. الكويت: يمهد لحكومة صلبة.. الإمارات ترحب وتدعم

إشادة عالمية بـ"اتفاق الرياض".. وعودة حكومة اليمن لـ"عدن" أولى ثمار "الاتفاق".. مجلس التعاون الخليجى يؤكد: خطوة تاريخية.. رئيس الشيشان: إيجابى لليمن.. الكويت: يمهد لحكومة صلبة.. الإمارات ترحب وتدعم

هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

فيديو معلوماتى.. ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل؟

فيديو معلوماتى.. ما هو مرض الوهن العضلى الوبيل؟

السيارة الكهربائية.. رئيس الشركة المصنعة: سعرها يبدأ من 78 ألف جنيه

السيارة الكهربائية.. رئيس الشركة المصنعة: سعرها يبدأ من 78 ألف جنيه

سجن ماليزى 34 شهرا بعد قتل قطة بوضعها فى آلة لتجفيف الملابس

سجن ماليزى 34 شهرا بعد قتل قطة بوضعها فى آلة لتجفيف الملابس

تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

تدريب فجر الشرق1 يواصل فعالياته فى باكستان.. وسهم الصداقة1 يستعد للرماية الصاروخية

س وج.. اعرف كل شىء عن اكتشاف أول مقبرة رومانية فى سقارة

س وج.. اعرف كل شىء عن اكتشاف أول مقبرة رومانية فى سقارة

التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

التأمين الصحى الشامل: المنظومة قائمة على التكافل والمساواة بين المنتفعين

75% من القراء يؤيدون مقترح الاستفادة من شعبية صلاح وتريزيجيه للترويج للسياحة

75% من القراء يؤيدون مقترح الاستفادة من شعبية صلاح وتريزيجيه للترويج للسياحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة