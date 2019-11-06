مسئول روسى: لن نتعاون مع الولايات المتحدة فى قضية النفط السورى

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وقال فيرشينين، تعليقا على خطط الولايات المتحدة بشأن توسيع بعثتها لحماية النفط فى سوريا، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن "المناطق النفطية يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية".

وأضاف، "لن نتفاعل مع الأمريكيين فى قضية النفط السوري، ونحن مقتنعون بأن الشعب السورى هو الذى يجب عليه إدارة موارده الطبيعية، بما فى ذلك النفط ".